Adolescente é apreendido por vender pornografia infantil via PIX em Minas

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 17 anos suspeito de vender pornografia infantil em grupos de redes sociais; a ação advém da operação Tuta Pueritia, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na última quarta (17).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As investigações começaram depois que a Polícia Civil recebeu a denúncia de que o suspeito estava comercializando vídeos e fotos com conteúdo de pornografia infantil em grupos de aplicativos. Foi informado ainda que ele utilizava suas contas de e-mail para trocar as fotos de um celular para outro, de modo a facilitar a prática do crime.

“Por meio de investigações, a equipe da PCMG verificou que o adolescente teria criado algumas contas para anunciar a venda de material contendo pornografia infantil. Para atrair os possíveis compradores, o menor de idade encaminhava um print contendo parte do conteúdo, que seria posteriormente encaminhado caso fosse efetuado o pagamento”, informou a Polícia Civil.

Os interessados realizavam o pagamento via Pix e o suspeito bloqueava o comprador e não enviava o conteúdo prometido. O adolescente recebia os pagamentos em uma conta que ele abriu sem os pais saberem. “Assim, a equipe de policiais civis constatou que, além do ato infracional objeto da operação, o menor de idade também cometia ato infracional análogo ao crime de estelionato”, escreveu a Polícia Civil.

Durante as buscas, a Polícia Civil apreendeu dois celulares utilizados pelo adolescente que continham indícios do crime. “Após análise dos materiais, foram encontrados prints de registros de crianças nuas e sofrendo violência sexual.

O material apreendido durante as buscas será encaminhado para a perícia, visando a extração de todo o conteúdo de interesse criminal e possível identificação de outras pessoas envolvidas no crime,” explicou à Polícia Civil. O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para as providências cabíveis. As investigações continuam.

Da redação com O Tempo