Homem mostra pênis e juíza encerra audiência e arquiva processo em BH

Uma juíza encerrou uma audiência da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte nesta quinta-feira (18) após um homem mostrar o pênis durante chamada de vídeo. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Foto: Reprodução Internet

De acordo com as informações do TRT, as pessoas que deveriam estar presentes na audiência ainda estavam entrando na reunião online. O autor estava de pijama, deitado na cama. Ele ingressou na sala virtual com o celular voltado para as suas partes íntimas e com o pênis à mostra.

O secretário da audiência rapidamente desligou a câmera do autor. A juíza encerrou a audiência e arquivou o processo.

Da Redação com OTempo