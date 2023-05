Irmãs de 6 e 11 anos denunciam para professora os estupros que sofriam do avô em MG

Duas irmãs de 6 e 11 anos contaram para a professora sobre os estupros que sofriam do avô, um homem de 43 anos. A Polícia Militar foi acionada na escola e, após relatos das crianças, o suspeito foi preso.

Crianças contaram que o crime ocorria desde julho do ano passado. — Foto: Elza Fiuza / Arquivo Agência Brasil

O caso foi registrado em Patrocínio, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (18 de maio). De acordo com a Polícia Militar, as vítimas contaram que o suspeito colocava vídeos pornográficos e se masturbava na frente delas.

Ainda segundo a polícia, as netas também contaram que os abusos aconteciam desde julho do ano passado e que o idoso se aproveitava das saídas da avó delas para cometer o crime.

Ainda segundo o relato das meninas aos militares, o avô passava as mãos nas partes íntimas delas. As vítimas passaram por atendimento médico e vão ficar sob atendimento do Conselho Tutelar e da Assistência Social da cidade.

O suspeito do crime foi encontrado e questionado pela Polícia Militar. Ele negou os estupros, mas, mesmo assim foi preso em flagrante. O idoso foi levado à delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.

Com O Tempo