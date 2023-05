Criança pula muro para pegar pipa e é atacada por cão em BH

Uma criança de 10 anos ficou ferida na região Norte de Belo Horizonte nesse domingo (21). O menino foi atacado por cães ao pular em um lote para buscar pipa na rua Augusto Andrade Lage, no bairro Jaqueline.

Criança foi para o Hospital Risoleta Neves — Foto: Alex de Jesus/O Tempo

Quando a Polícia Militar chegou à casa da família, encontrou a criança com várias perfurações pelo corpo causadas pelas mordidas dos animais e com sangramento. Aos policiais, o menino disse que “soltava papagaio, quando um colega disse que no lote ao lado tinha papagaios caídos” e que ao entrar, viu os animais de grande porte. Na presença da mãe, o menino relatou que não viu os cães, da raça Fila, e que só entrou no lote após a permissão do dono.

Já o proprietário do lote, de 44 anos, relatou à polícia que não autorizou a entrada, já que nem estava em casa. Ele apontou que o lote é grande e murado, mas que em um determinado ponto o muro está danificado, o que torna mais vulnerável o imóvel.

A criança foi encaminhada para o Hospital Risoleta Neves, onde foi atendida. Segundo a Polícia Militar, como o homem sabia que é comum crianças pularem no imóvel e que há um ponto vulnerável no local, ele foi detido e encaminhado à delegacia por omissão de cuidado.

Com O Tempo