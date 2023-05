Acidente entre ônibus da linha Move deixa 17 feridos em Belo Horizonte

Um acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (23) envolvendo dois ônibus da linha Move na Avenida Pedro I, causado em pelo menos 17 pessoas feridas, sendo que 3 delas ficaram presas às ferragens. Um dos ônibus colidiu na traseira do outro. O incidente aconteceu no bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte.

Foto: TV Globo/Reprodução

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

"O motorista de um dos ônibus ficou preso entre a coluna do veículo. Segundo informações, ele ficou inconsciente após o impacto. Todas as vítimas já foram retiradas do ônibus", informaram os Bombeiros, destacando que uma vítima em estado grave, com múltiplas fraturas , foi encaminhado para atendimento.

As pessoas feridas foram levadas para os hospitais de Pronto-Socorro João XXII, Odilon Behrens e Risoleta Neves, além das unidades de pronto atendimento (UPAs) Norte, Nordeste e Venda Nova.

Na última sexta-feira (19), ocorreu um acidente envolvendo dois ônibus do Move nas linhas 501 (Terminal Morro Alto/Belo Horizonte) e 50 (Estação Pampulha/Centro) no Viaduto Nansen Araújo, também conhecido como Viaduto A ou Viaduto Oiapoque, que liga a Região Central à Avenida Antônio Carlos, no Complexo da Lagoinha, na capital.

Seis pessoas ficaram feridas, e a motorista do ônibus da linha 501 ficou presa às ferragens, sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Da redação

Fonte: O tempo