A partir de domingo (28), as tarifas de energia elétrica nas residências atendidas pela Cemig terão um aumento de 14,91%. A revisão tarifária considera os investimentos da empresa, custos operacionais e outros componentes da tarifa. Nos últimos anos, os clientes residenciais da Cemig tiveram os menores reajustes tarifários do país devido à devolução antecipada de recursos levantados judicialmente. A empresa já reembolsou cerca de R$ 5 bilhões aos consumidores desde 2020.

Foto: Divulgação/CDL-BH

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta terça-feira (23) um aumento de 14,91% nas tarifas de energia elétrica para as residências atendidas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) a partir do próximo domingo (28).

A revisão tarifária da Cemig ocorre a cada cinco anos e leva em consideração os investimentos realizados pela empresa em sua área de concessão, bem como os custos operacionais eficientes. Além disso, são levados em conta o reajuste de outros componentes da tarifa, como a compra de energia, a transmissão e os encargos setoriais.

De acordo com Giordano Bruno Matos, gerente de tarifas da Cemig, nos últimos anos os clientes residenciais da empresa tiveram os menores reajustes tarifários do Brasil. Isso foi possível devido à proposta de antecipação da devolução de recursos levantados judicialmente em função do trânsito em julgado de uma ação que questionou a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-Pasep/COFINS nas faturas de energia.

Desde 2020, a Cemig já devolveu aproximadamente R$ 5 bilhões aos consumidores, o que evitou o aumento da tarifa em 2020 e 2021, e resultou em um aumento menor em 2022.

O anúncio do reajuste tarifário da Cemig é feito sempre pela Aneel na terça-feira anterior ao dia 28 de maio, que é a data estabelecida para a entrada em vigor das novas tarifas da Cemig Distribuição, conforme previsto em contrato. Vale ressaltar que as tarifas de todas as distribuidoras de energia elétrica no Brasil são definidas pela Aneel.

Da redação