Mulher de 51 anos morre atropelada por ônibus da linha Move na região da Pampulha, em BH

Uma mulher de 51 anos perdeu a vida após ser esmagada por um ônibus da linha Move nesta terça-feira (23), por volta do meio-dia, na avenida Antônio Carlos, em frente à estação São Francisco, na região da Pampulha. O coletivo envolvido no acidente foi identificado como o de número 10795, que opera na linha 68 (Estação Vilarinho / Lagoinha). As autoridades competentes já acionaram a perícia para investigar o ocorrido.

Foto: Reprodução/Vídeo

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teria tentado atravessar a faixa de pedestres no momento em que foi atingida pelo coletivo. Ao que parece, ela não percebeu que o sinal estava aberto para a passagem do ônibus. O motorista relatou ter feito uma tentativa de frenagem, porém, infelizmente, não conseguiu evitar o acidente fatal.

O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde será submetido a exames periciais. As câmeras de segurança instaladas na área auxiliarão nas investigações conduzidas pela perícia. Conforme informações da BHTrans, o ônibus envolvido no acidente estava com a documentação regularizada, possuindo autorização de circulação válida até setembro de 2023.

Em virtude do trágico incidente, uma parte do trânsito local precisou ser interditada para permitir o trabalho da polícia e da equipe de resgate. Mas o fluxo de veículos já foi normalizado na região afetada pelo acidente.

Da redação com O Tempo