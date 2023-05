Zoofilia: homem é flagrado se masturbando e fazendo sexo com égua em MG

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi flagrado por moradores de um condomínio residencial, no bairro Vila das Flores, em Betim, na região metropolitana de BH, se masturbando e suspostamente praticando relação sexual com uma égua em uma fazenda na região.

Moradores fizeram imagens do ato, acionaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência — Foto: Reprodução/O Tempo

O caso ocorreu no último domingo (21) e gerou revolta entre os condôminos, que decidiram acionar a Polícia Militar para tentar identificá-lo e registrar um boletim de ocorrência contra ele.

Munidos de fotos e vídeos do suposto flagrante de zoofilia, militares da Patrulha de Operações (POP) da 284ª Cia. do 33º Batalhão conseguiram identificar o homem e encontraram a residência em que ele mora, no bairro Jardim Alterosas. Os policiais descobriram ainda que o homem atuava como vigia em uma creche conveniada do município, na mesma região.

“Na residência, fomos recebidos pelo filho e pela mulher do homem, que o identificou pelas imagens mostradas. Fomos até a creche em que ele atuava e conversamos com ele. O homem confirmou ser ele nas imagens e que teve relações sexuais com o animal. Ele só não foi preso porque não houve flagrante do ato”, explicou o soldado Vale.

Depois da identificação, os moradores do condomínio registraram um boletim de ocorrência contra o homem, que também foi demitido pela empresa contratada pelo município para prestar serviço de vigilante na creche.

Crime

Pela legislação brasileira, a zoofilia ou a bestialidade, ou quaisquer outros maus-tratos físicos contra um animal silvestre ou doméstico é crime, passível de multa e prisão de até quatro anos.

Com O Tempo