Mais de mil pensionistas do Ipsemg podem ter pagamento suspenso em MG por causa da prova de vida

Mais de 1 mil pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), aniversariantes em março, podem ter o pagamento suspenso se não regularizarem a situação até 31 de maio. É necessário fazer o recadastramento obrigatório da prova de vida.

Pencionistas do Ipsemg nascidos em março devem fazer prova de vida até o fim de maio — Foto: CHARLES SILVA DUARTE / O TEMPO

Uma lista contendo mais de mil nomes de pensionistas que não compareceram ao recadastramento anual foi publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 13 de maio. A relação está organizada em ordem alfabética e apresenta os respectivos instituidores de pensão.

O procedimento da prova de vida é obrigatório e realizado anualmente. Para informar os pensionistas sobre a necessidade do recadastramento, o Ipsemg divulga mensalmente a lista de aniversariantes que devem realizar o procedimento no respectivo mês de aniversário, tanto no Diário Oficial quanto em seus canais de comunicação.

Recadastramento online

Desde janeiro deste ano, a prova de vida pode ser realizada de forma online, por meio do aplicativo gov.br. Para acessar o aplicativo, é necessário criar uma conta no gov.br, fazer a conexão ao app e fazer o login. É importante ter em mãos os documentos de identidade e CPF. O aplicativo gov.br está disponível para download gratuito em dispositivos móveis com sistema operacional Android ou iOS.

Recadastramento presencial

Durante o mês do aniversário, os pensionistas podem realizar o recadastramento presencialmente em uma das unidades regionais do Ipsemg ou em qualquer agência do banco Itaú. Os endereços das regionais do Ipsemg podem ser encontrados na página principal do site www.ipsemg.mg.gov.br.

Serra do Curral

É importante ressaltar que algumas regionais exigem agendamento prévio, que pode ser feito pelo site www.mg.gov.br ou pelo aplicativo MG App, também disponível para download gratuito nas plataformas Android ou iOS.

Em casos em que o pensionista não possa se locomover devido a problemas de saúde, é possível agendar uma visita domiciliar por meio do Lig Minas, pelo número 155 (telefone fixo) ou (31) 3069-6601 (celular ou fora do estado).

Para obter mais informações sobre o recadastramento de pensionistas, os interessados podem acessar o menu "Serviços > Previdência > Recadastramento de Pensionistas" no site do Ipsemg.

Com O Tempo