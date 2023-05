Uma van escolar capotou na manhã desta quinta-feira (25) após ser atingida por um carro no bairro Cidade Nova, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Cinco crianças estavam no veículo e não ficaram feridas. Uma câmera de monitoramento registrou o momento do acidente.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Nas imagens, é possível ver o momento que a van escolar, que seguia pela rua Guilherme Capucci, é atingida lateralmente pelo carro, que atravessa o cruzamento. Veja o vídeo:

Uma van escolar capotou na manhã desta quinta-feira (25) após ser atingida por um carro que desobedeceu uma placa de "PARE" , em Uberaba-MG. Cinco crianças estavam no veículo e não ficaram feridas. Uma câmera de monitoramento registrou o momento do acidente. pic.twitter.com/Kp7iSJvlMS — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) May 26, 2023

Uma mulher idosa que estava na van escolar precisou ser atendida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do carro sofreu escoriações leves no rosto e também recebeu assistência.

Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar também foram empenhadas na ocorrência.

Da Redação com OTempo