Acidente entre duas carretas na rodovia MGC-135, em Curvelo, resulta em vazamento de substância perigosa

Acidente envolvendo duas carretas na rodovia MGC-135, próximo a Curvelo, mobilizou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (26). O choque resultou no vazamento de uma substância perigosa, causando preocupação e a necessidade de intervenção imediata. Felizmente, não houve vítimas, mas as equipes de emergência foram acionadas para conter o incidente e minimizar os danos ambientais.

Foto: Divulgação/PMRv

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros foram chamados na manhã desta sexta-feira (26) para um acidente envolvendo duas carretas na rodovia MGC-135, próximo a Curvelo, na região Central do Estado. O acidente resultou no vazamento de uma substância perigosa na estrada.

Conforme as informações preliminares da PMRv, a colisão ocorreu no quilômetro 633. Uma carreta colidiu na traseira de outra, que estava carregada com 16 mil litros de ácido sulfúrico. Como consequência do acidente, houve derramamento do ácido às margens da rodovia e a carreta responsável pela colisão ficou atravessada na pista.

Ambos os motoristas realizaram o teste de bafômetro, que resultou negativo, e felizmente ninguém ficou ferido. O Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad) do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Da redação com O Tempo.