Trator passa por cima de veículo de passeio em Belo Horizonte, deixando motorista gravemente ferido

Na manhã desta sexta-feira (26), um grave acidente ocorreu em Belo Horizonte quando um trator passou por cima de um veículo de passeio, resultando em ferimentos graves para o motorista. O incidente teve lugar na rua Menotti, nas proximidades do Anel Rodoviário, situado no bairro Vila Oeste, região Noroeste da capital. Equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se dirigiram imediatamente ao local.

Foto: Divulgação/CBMMG

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo atingido foi resgatado consciente, porém gravemente ferido. Além dele, outra pessoa também sofreu ferimentos e necessitou de atendimento médico. As vítimas foram prontamente encaminhadas para um hospital particular e para o Hospital João XXIII.

Ainda não se conhece a causa exata do acidente. Como resultado, parte da via está parcialmente interditada, e as autoridades recomendam que os motoristas evitem a região durante toda a manhã desta sexta-feira.

Da redação