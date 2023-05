Carteira de Identidade Nacional: Minas Gerais já está emitindo?

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está sendo emitida em diversos estados do país, porém, em Minas Gerais, a implementação do novo documento oficial ainda está em andamento. A CIN apresenta algumas mudanças significativas em relação à carteira de identidade tradicional, como a inclusão apenas do número do CPF e a possibilidade de ser utilizado como documento de viagem.

Uma das principais características da CIN é a ausência da indicação do sexo do cidadão, bem como a não distinção entre nome de registro e nome social, o que representa uma medida de inclusão social. Essa nova abordagem visa garantir a igualdade e o respeito à diversidade de gênero.

De acordo com o governo de Minas Gerais, a emissão da nova carteira de identidade depende também da colaboração de órgãos federais, e a previsão é de que as emissões possam começar em breve, assim que o sistema estiver totalmente implementado. A expectativa é que todos os Postos de Identificação do estado passem a oferecer o novo documento.

No entanto, o prazo para a implementação completa da CIN em Minas Gerais é até o dia 6 de novembro deste ano. Portanto, é necessário aguardar o cumprimento desse prazo para que os cidadãos mineiros possam obter a nova versão da carteira de identidade, alinhada com os padrões nacionais.

