Tragédia: menina de 6 anos morre asfixiada após ficar com pescoço preso por vidro de carro em MG

Uma menina de 6 anos morreu asfixiada após ficar com o pescoço preso no vidro da janela de um carro no povoado de Caetano Preto, em Pará de Minas, na região Centro-Oeste do Estado, nesse domingo (28).

Menina morreu por asfixia ao ficar com pescoço preso por vidro de carro em Minas Gerais — Foto: IMAGEM ILUSTRATIVA - Divulgação / Pixabay

A mãe da criança, de 42 anos, contou que a filha teria tentado pegar um telefone celular que se encontrava dentro do veículo. Devido à caminhonete estar trancada, a menina acabou ficando presa pelo pescoço.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o sítio e constatou que a vítima já se encontrava morta. A perícia técnica realizou os trabalhos visando auxiliar na investigação do óbito.

O corpo foi levado pelo serviço de remoção da Polícia Civil ao necrotério para realização de exames de necropsia. “No veículo, foram encontradas marcas de saliva da criança no vidro, bem como marcas de mão”, esclareceu a instituição em nota.

O inquérito foi instaurado na delegacia regional de Polícia Civil em Pará de Minas para apurar o ocorrido.

Com O Tempo