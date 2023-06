Litro da gasolina ficará mais caro a partir de quinta-feira em Minas Gerais; veja novo valor

Quanto o motorista vai pagar a mais para abastecer o carro a partir da próxima quinta-feira (1º)? A gasolina vai ficar mais cara em razão do valor único (R$ 1,22) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme cálculos do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco) e do Minaspetro, o impacto nas bombas deve ser de R$ 0,24.

Foto ilustrativa/Reprodução: Getty Images

“A tendência é a gasolina subir. O ICMS da gasolina hoje está em R$0,9790 por litro. A partir de 1° de junho passará para R$1,22 por litro. Isso impactará em R$0,241 por litro (1,22 - 0,9790=R$0,241”, disse o João Batista Soares, auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas e secretário Geral do Sinfazfisco.

O aumento ocorre duas semanas após a Petrobras anunciar mudança na política de preço do reajuste dos combustíveis, que era baseada no mercado internacional.

O MinasPretro informa que donos de postos têm encontrado dificuldade para comprar gasolina com o preço atual, antes mesmo do aumento.

“A previsão é que a mudança poderá gerar um impacto de R$ 0,24 no preço final. Como é de praxe na véspera de toda mudança de regramento tributário e reajustes da Petrobras, o Minaspetro tem recebido uma série de reclamações de revendedores informando que as companhias distribuidoras têm restringido os pedidos de produtos e alterando os preços antes mesmo da vigência da alíquota única”, diz nota.

“Vale lembrar que o mercado de combustíveis é livre tanto no varejo quanto na distribuição, no entanto, é preciso ficar claro para os consumidores como tem sido a recente dinâmica de formação de preços, para que a sociedade entenda que se trata de algo complexo, que depende de vários atores, variáveis e que o preço da bomba não depende, exclusivamente, dos empresários revendedores”, conclui o texto.

Com Itatiaia