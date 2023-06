Vacina da UFMG contra o vício em crack e cocaína disputa prêmio internacional; saiba como funciona

Mais de 12 milhões de brasileiros fazem uso de algum tipo de droga, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e crack do mundo. Um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG, que disputa um prêmio internacional, pode ser a solução para o problema da dependência química.

foto ilustrativa/Reprodução: Folha UOL

A vacina Calixcoca está sendo desenvolvida desde 2015. O imunizante é considerado o primeiro tratamento para a dependência química, e desponta para ser uma alternativa mais eficiente frente às opções já aprovadas pelas agências regulatórias, como medicamentos contra os sintomas da abstinência.

A Calixcoca já concluiu todas as etapas pré-clínicas e, agora, precisa ser testada em humanos. Essa fase da pesquisa, porém, tem um custo elevado, mas os pesquisadores buscam um atalho para angariar os recursos necessários. O projeto disputa o Prêmio Euro junto com outras iniciativas com potencial de mudar a saúde (confira como votar no fim da matéria).

Frederico Garcia, professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina e pesquisador responsável pelo projeto, revela que o valor pago pelo Prêmio Euro pode ser usado pelos pesquisadores para custear o teste em humanos.

“Estamos concorrendo ao Prêmio Euro para ver se conseguimos viabilizar o teste em humanos. Estamos chamando os colegas para votar na nossa iniciativa. Se a gente conseguir esse prêmio, já teremos um recurso importante para alavancar a vacina neste momento.”

Além dos possíveis recursos do prêmio, Frederico explica que a equipe também busca recursos governamentais. Segundo o pesquisador, alguns governos federais já procuraram a UFMG para conversar sobre o assunto e a expectativa é a melhor possível.

“Se tudo der certo, a gente consegue trazer rapidamente essa solução para o braço de quem precisa e mudar a perspectiva do sofrimento das pessoas e famílias que convivem com a dependência de cocaína e crack”.

Como funciona a vacina Calixcoca?

A vacina surgiu a partir dos estudos de uma molécula inovadora desenvolvida pelo professor Ângelo de Fátima, do Departamento de Química da UFMG. Esta partícula se mostrou capaz de “imunizar” os animais que a recebiam, que deixavam de perceber o efeito das drogas. “A vacina faz com que mesmo se ele usar a droga, ele não sinta seus efeitos. Por isso, o estímulo para continuar usando, acaba", explica Frederico.

Além de oferecer uma alternativa no tratamento contra a dependência, a Calixcoca também tem a capacidade de proteger os bebês de mães dependentes que usam cocaína ou crack durante a gravidez. A substância impede que os bebês em formação desenvolvam transtornos mentais por causa dos enterpocentes.

Como votar na vacina da UFMG?

Para votar na vacina Calixcoca no Prêmio euro, é preciso ser médico com registro em um dos países com participação da farmacêutica financiadora da premiação. Acesse o site do Prêmio Euro Inovação na Saúde e saiba mais.

Com Itatiaia