Denúncia: mulher é agredida por guardas municipais na porta de centro de saúde em BH

Integrantes da Guarda Municipal foram flagrados agredindo uma moradora da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em frente a um centro de saúde. Imagens que vieram a público na tarde dessa quarta-feira (31) mostram um agente imobilizando a mulher.

O caso foi registrado na porta do Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima, na capital mineira. Em nota, a Guarda Municipal afirmou que a mulher aguardava para ser vacinada e teria se mostrado “agressiva” com os servidores, que acionaram os agentes.

O vídeo chega a mostrar os policiais jogando a vítima no chão e a imobilizando com o joelho.Testemunhas gritavam para que a abordagem truculenta parasse, momento em que ela começou a convulsionar. Em seguida, foi atendida por uma profissional de saúde do centro.

Em contato com a reportagem, uma irmã da mulher afirma que ela está internada porque tem problemas de saúde. “Hoje ela vai fazer exame de corpo de delito e será feita uma denúncia contra este guarda”, diz. Segundo ela, o mesmo agente já agrediu outra pessoa da mesma maneira.

“Em momento nenhum, as pessoas que deram nome pra ser testemunhas disseram que ela agrediu alguém. Ela só gritava: não tem atendimento, dá vontade de quebrar esse posto de saúde. Mas ela não quebrou o posto. A gerente do posto falou que ela estava agressiva, mas de palavras, ela não socou ou agrediu ninguém”.

Por meio de nota ao BHAZ, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) “lamentou o episódio” e disse que o caso é acompanhado pela corregedoria da corporação. Segundo o comunicado, haverá sindicância para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta o episódio e destaca que este não é o padrão de atuação da Guarda Municipal. O caso será acompanhado pela Corregedoria da Corporação, que vai instaurar sindicância para apurar as circunstâncias do fato e verificar a conduta do agente.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a usuária aguardava para ser vacinada no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima e se portou de forma agressiva com os servidores, que acionaram a Guarda Municipal.

