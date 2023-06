Governo de Minas cria projeto para monitorar estradas via aplicativo

O Governo de Minas fará o monitoramento em tempo real das estradas do estado através de aplicativos. O projeto, que ainda não data definida, promete maior agilidade no atendimento das ocorrências e rápida comunicação a entidades responsáveis em casos de sinistros.

Foto: arquivo SeteLagoas.com.br

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) explica que movimenta um banco digital de dados com imagens recolhidas por meio de aparelhos, como tablets e celulares, que são repassadas às concessionárias responsáveis.

O engenheiro da Gerência de Concessões rodoviárias do DER, Gibran Lacerda, ressalta a importância do uso do aplicativo nas rodovias em Minas Gerais, com essa nova tecnologia.

“O Governo de Minas iniciou a fiscalização das vias concedidas a utilização de um aplicativo que permite em tempo real registrar os defeitos e possibilita também enviar as concessionárias para que aquilo seja consertado de uma forma rápida e o mais breve possível, como uma benfeitoria, como uma melhoria para todos os usuários. Esse programa foi criado em parceria com a Seinfra, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a colaboração do DER,” explica.

A Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o DER-MG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) são os responsáveis por essa implantação da ferramenta em tecnologia.

O uso do aplicativo já se iniciou na concessão na BR 135, no Norte de Minas, e o planejamento é que isso seja expandido em outras concessões rodoviárias do estado e até mesmo na fiscalização em todas as obras do estado, possibilitando um ganho de produção a todo usuário.

Com Hoje em Dia