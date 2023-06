Homem invade aniversário de sobrinho, espanca cachorro e ameaça irmã de morte

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (1º), após espancar um cachorro, suspender um sobrinho no ar e deixá-lo cair, além de ameaçar a própria irmã (27 anos) de morte em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher contou que, logo após cantarem parabéns para seu filho, ouviram um barulho. Já no quintal, viram seu irmão espancando o cachorro dela com chutes e pauladas. Ao ser surpreendido, o homem pegou uma bicicleta e a jogou na churrasqueira para acabar com a comemoração. Em seguida, gritou com a filha da vítima, de idade não informada, pegou em sua roupa e a balançou mandado calar a boca, “porque não aguentava mais ouvir choro”.

Na sequência, o homem pegou o aniversariante pela gola da blusa, o levantou e o soltou no ar para cair. O agressor alegou que todos deveriam respeitá-lo, “porque ele que manda” e por pertencer a uma facção carioca. Ele também afirmou que iria buscar um revólver para matar a irmã e um irmão.

Após o episódio, a PM foi acionada e seguiu até a residência do suspeito, na Vila Ideal, Zona Sudeste, onde foi apreendido um revólver calibre 32. A arma estava escondida debaixo do tanque de lavar roupa de cimento. A mulher acrescentou que, há quatro dias, o familiar apareceu em sua residência armado com o mesmo revólver, apontou o cano em sua testa e disse que iria matá-la. Desesperado, o filho escondeu atrás dela naquela ocasião.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao pronto atendimento, porque teria sido lesionado por pessoas que defenderam as vítimas. Após ser medicado, ele foi conduzido para a delegacia.

Da redação com Tribuna de Minas