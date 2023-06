"Sala vip": passageiro faz churrasco enquanto aguardava ônibus na rodoviária de BH; veja vídeo

Uma cena no mínimo inusitada chamou atenção de quem passou pela rodoviária de Belo Horizonte. Enquanto esperava para embarcar, um passageiro resolveu fazer um churrasco.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Um vídeo que registrou a cena mostra o homem usando uma fritadeira elétrica, ligada na torre dedicada aos carregadores de celular. O tira-gosto foi colocado em uma tábua e foi acompanhado de uma cerveja gelada.

"Come quieto": homem faz churrasco em plena rodoviária de BH enquanto esperava para embarcar no terminal; veja vídeo pic.twitter.com/QSxqlbnVPN — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 3, 2023

O nome do passageiro e o dia do famoso churrasco não foram divulgados. A única informação é que se tem sobre ele é que ele aguardava um ônibus para Pedra Azul, cidade do Vale do Jequitinhonha, a 800 quilômetros de distância da capital. Na gravação, o homem cita que iria participar da Exposição Agropecuária no município.

Nota da rodoviária

Por meio de nota, a administração da rodoviária de BH ressaltou que o ato praticado dentro das dependências do terminal, pelo homem no vídeo, é proibida. Além disso, a empresa afirmou que as tomadas são para uso "exclusivo" de aparelhos de comunicação e nenhum outro "adereço eletrônico que ofereça risco de alto aquecimento" como a air fryer mostrada na gravação.

"A rodoviária possui excelente estrutura de lanchonetes e restaurantes, com grande variedade de cardápio, para oferecer ao público", afirmou a mantenodora do Terminal Governador Israel Pinheiro (Tergip).

Da Redação com R7/EM