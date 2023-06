Alarme falso de incêndio faz avião da Azul fazer pouso de emergência em aeroporto no interior de Minas

Um alarme falso de incêndio em um dos motores fez uma aeronave da Azul fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado (3) no aeroporto de Governador Valadares, em Minas Gerais.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A aeronave, um ATR 72-600, prefixo PR-AQZ, aterrissou às 9h46 em Valadares. O voo AD2875, que vinha de Belo Horizonte, parou no meio da pista e os passageiros foram desembarcados. Em razão disso, o aeroporto ficou fechado até a aeronave deixar a pista ir para a área de embarque, segundo a Prefeitura de Governador Valadares, que administra o terminal.

Em nota, a prefeitura informou que "o piloto da companhia aérea Azul identificou um alarme indicativo de incêndio em um dos motores da aeronave ao pousar no aeroporto Coronel Altino Machado".

Ainda de acordo com o município, após a realização dos procedimentos para esse tipo de situação, foi constatado que se tratava de um alarme falso e não havia fogo.

Segundo a Azul, “a tripulação seguiu todos os procedimentos previstos nesta situação e efetuou o desembarque da aeronave na pista, seguindo os procedimentos de segurança.” A companhia afirmou que o avião apresentou problemas, mas não deu detalhes. Veja vídeo:

Passageiros de um voo da Azul que partiu de Belo Horizonte com destino a Governador Valadares passaram por momentos de aflição. Na hora do pouso, já no Aeroporto de Governador Valadares, a aeronave precisou ser evacuada às pressas. pic.twitter.com/sxFAvfT3qR