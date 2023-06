Ônibus perde o freio e atinge 12 veículos em Diamantina; ao menos sete pessoas ficaram feridas

Um ônibus de turismo que seguia de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em direção a São José do Rio Preto, em São Paulo, teria perdido o freio ao descer a avenida de acesso ao Largo Dom João, no bairro Sagrado Coração de Jesus, em Diamantina, e atingiu 12 veículos.

Foto: Bombeiros MG / Divulgação

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 18h desta segunda-feira (5). Apesar da gravidade da batida, não houve mortos.

Quatro vítimas foram atendidas e levadas para o hospital por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras três pelas viaturas dos Bombeiros. Nenhuma delas estava em estado grave.

Conforme os militares, outras vítimas foram socorridas por terceiros e nenhum passageiro do ônibus se feriu.

Ônibus perde freios e causa grave acidente em Diamantina deixando pelo menos sete pessoas feridas pic.twitter.com/4Ct8VxiRWi — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 6, 2023

A ocorrência em Diamantina ainda está em andamento.

Da Redação com Hojeemdia