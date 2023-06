PRF apreende carro com mais de R$ 24 mil de multas em Minas

Um carro com mais de R$24 mil em multas foi apreendido na tarde de segunda-feira (5) na BR 381, em Perdões, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que o motorista estaria utilizando documento falso.

Foto: PRF / Divulgação

De acordo com a PRF, o condutor de 47 anos foi abordado durante uma fiscalização próximo ao km 679 da rodovia. Ao consultarem a documentação do motorista, os policiais constaram inconsistências entre o ano de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apresentada pelo condutor e as informações constantes nas consultas.

Durante a abordagem, os agentes identificaram ainda que o veículo possui multas com valor superior a R$ 24 mil e atraso no licenciamento. Segundo a PRF, o carro foi removido para o pátio e só poderá ser liberado após ter as irregularidades sanadas e os débitos quitados.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal. Ainda conforme a PRF, se comprovada a fraude na CNH, o condutor do automóvel poderá responder pelo crime de uso de documento falso.

Com O Tempo