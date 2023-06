Criança morre após TV de tubo cair em cima dela em Minas

Uma criança de 4 anos morreu nessa segunda-feira (5) em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, após um acidente doméstico. Uma televisão de tubo caiu em cima dela.

Foto: 5gian.vn / Ilustração

A Polícia Militar foi acionada para o hospital, onde o médico informou que a criança chegou já morta, aparentando traumatismo craniano e hemorragia. A menina foi levada ao local pela mãe.

A mulher informou que chegou em casa após buscar a filha na escola e que estava na cozinha fazendo o almoço, enquanto a criança assistia televisão “como de costume”. Em determinado momento, a mãe ouviu um barulho vindo do quarto e se deparou com a filha caída no chão e a televisão ao lado. Ela relatou que a criança perdia muito sangue pela boca e apresentava um grande hematoma na testa.

Segundo a mãe, é provável que a criança teria mexido na televisão ou no móvel, o que fez o eletrodoméstico cair na cabeça dela. A mãe saiu desesperada com a criança no colo em direção ao hospital e conseguiu uma carona para chegar mais rápido, mas a criança já chegou sem vida.

A equipe médica realizou manobras de ressuscitação por 30 minutos, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado por volta das 12h30. Um perito foi até ao local, realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para o IML.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Da redação