Operação Corpus Christi 2023 é iniciada em rodovias de Minas Gerais

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), iniciou nesta quarta-feira (6) a Operação Corpus Christi 2023 nas rodovias estaduais e federais de Minas Gerais. A ação vai ocorrer até o próximo domingo (11) e tem o foco de prevenir acidentes.

Polícia Rodoviária Federal tem carência de profissionais — Foto: Divulgação/PRF

De acordo com o coronel Fábio Almeida, da PMRv, são cerca de 30 mil quilômetros de rodovias que terão reforço de 1,2 mil militares em cerca de 100 pontos de operações espalhados pelo estado.

"As operações terão dois focos. O primeiro será contra criminalidade, em ações que vão coibir o tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de captura de foragidos da justiça, veículos roubados. O segundo visa prevenir o número de acidentes", explica.

O porta-voz da PRF em Minas, inspetor Aristides Júnior, ressalta que os motoristas devem ter atenção redobrada aos mais de 80 pontos de interdição nas estradas do estado. Os problemas ocorrem devido às chuvas registradas nos últimos meses.

"Vamos intensificar a fiscalização nas rodovias para aumentar a segurança dos motoristas. A PRF pede a colaboração de cada um para que redobre a atenção, planeje a viagem e, antes de sair, verifique os pontos de bloqueios nas estradas", afirma.

Conforme balanço divulgado pela PMRv e PRF, nesta quarta-feira (07), Minas Gerais tem mais de 100 trechos de estradas com problemas entre interdições, estreitamentos, buracos e obras. Ao todo, 110 estradas apresentam interdições parciais. Outros 5 trechos estão totalmente interditados. Os ende

Para facilitar o tráfego, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) atualizam diariamente um mapa interativo com os principais pontos de interdição. Veja neste link os pontos com interdição total ou parcial e saiba o que fazer para evitá-los.

Acidentes

A PRF destaca que, nos períodos de feriados prolongados, o fluxo de veículos nas estradas aumenta e, consequentemente, ocorre maior risco de acidentes. Em 2022, durante a operação Corpus Christi, a PRF registrou 77 acidentes, 74 feridos e 10 óbitos em acidentes.

O órgão alerta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar as normas de trânsito para que possam chegar ao destino com segurança.

Recomendações

Antes de viajar, verifique as condições do carro, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização;

Planeje a viagem de modo que o condutor não tenha que dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. O motorista deve estar sempre descansado e em condições físicas e psicológicas para a direção;

Respeite a capacidade máxima de passageiros permitida pelo fabricante do carro;

Use cinto de segurança em todos os ocupantes do veículo;

Carregue as bagagens no porta-malas. Se forem transportadas no compartimento de passageiros, elas poderão se deslocar e machucar os ocupantes do carro em um eventual acidente.

Com O Tempo