Economia: IPCA de maio de 2023 tem aumento de 0,48% na RMBH

Em maio de 2023, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou aumento de 0,48% na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O índice para a RMBH representou o segundo maior resultado mensal entre as dezesseis áreas pesquisadas. No país, a variação mensal foi de 0,23%. Já a variação acumulada nos últimos 12 meses foi de 3,07% na RMBH, o quarto menor resultado entre as áreas de abrangência da pesquisa, e de 3,94% no Brasil.

Foto ilustrativa/Reprodução: Arquivo SeteLagoas.com.br

Na RMBH, sete grupos apresentaram variações positivas: Transportes (1,29%), Despesas Pessoais (0,82%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,66%), Vestuário (0,64%), Comunicação (0,39%), Habitação (0,29%) e Educação (0,07%). Dois grupos apresentaram deflações; Artigos de Residência (-0,59%) e Alimentação e Bebidas (-0,12%).

Mais informações regionais no release anexo. Para dados nacionais, clique aqui.

Com Governo de Minas