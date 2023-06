IPVA 2023: veja quando o novo documento começará a ser cobrado para motoristas de Minas Gerais

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Minas Gerais terminou no dia 19 de maio. Agora, a preocupação com o boleto dá lugar para outra preocupação: quando o IPVA 2023 começa a ser cobrado em Minas Gerais?

Foto: Reprodução Internet

A dúvida é muito comum e relevante, já que o motorista que é flagrado pelos policiais com o IPVA atrasado recebe sete pontos na carteira, uma multa de R$ 293,47 e pode até ter o carro apreendido. Além disso, quem não quita o IPVA em dia precisa pagar uma multa de 0,33% por dia de atraso, com limite de 20% do valor total do IPVA.

Quando o IPVA 2023 começará a ser cobrado em Minas Gerais?

Segundo a Polícia Civil, ainda não há previsão de quando o IPVA 2023 passará a ser obrigatório no estado. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 2022 segue sendo válido em Minas Gerais por enquanto. A Polícia Civil informou que o calendário de exigência do CRLV 2023 vai ser definido e divulgado em momento oportuno.

Para se ter uma ideia, o CRLV 2022 só passou a ser exigido em novembro do ano passado. Esta data, porém, foi adiada por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19. O CRLV 2019, último antes do período pandêmico, passou a ser em julho daquele ano.

Não paguei o IPVA 2023 MG, o que fazer?



Se você deixou ou esqueceu de pagar o IPVA 2023 dentro do prazo, é possível negociar o imposto no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. No portal Parcelamento IPVA, o motorista consegue simular o parcelamento e já emitir o boleto de pagamento. Para isso, é preciso informar o CPF ou CNPJ do dono do veículo e o Renavam do carro.

Da Redação com Itatiaia