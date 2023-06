Fernão Dias é totalmente liberada após quase 13h; fila é de 31 km

Uma pessoa morreu no acidente que envolveu sete veículos na madrugada desta quinta (8)

Foto: Varginha 24 horas

A rodovia Fernão Dias, na altura do km 796,1, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, foi totalmente liberada após mais de 13 horas do acidente entre um ônibus, duas carretas, três automóveis e um sétimo veículo que fugiu na madrugada desta quinta-feira (8). A fila é de 31 km.

A concessionária foi acionada por volta das 2h30. Cinco vítimas foram atendidas em estado moderado e uma morreu. Uma delas ficou presa às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgate.

Equipes da concessionária atuaram no local junto do Corpo de Bombeiros, Samu, PRF e perícia.

Com O Tempo