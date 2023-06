Parte da carga de um caminhão que tombou na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, foi furtada por moradores e motoristas que passavam pela rodovia Fernão Dias durante a manhã e tarde desta quinta-feira (8). O motorista do veículo morreu no acidente.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram várias pessoas recolhendo alimentos em meio ao baú destruído da carreta. Os furtos chegaram a ser flagrados por uma equipe de TV que estava gravando uma reportagem no local. As pessoas se arriscam, cruzando em frente aos veículos que trafegavam no local. Veja o vídeo:

Vídeo: carga de caminhão tombado na BR-381, em Minas, é saqueada; motorista morreu pic.twitter.com/BnpxUe3Mwl — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 9, 2023

A Polícia Rodoviária Federal afirma ter fotografado os veículos que saquearam produtos do caminhão. A prática é classificada como crime, mesmo quando a carga está protegida por seguro.

Da Redação com Itatiaia