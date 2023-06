Motorista de aplicativo escapa com vida após desviar de cachorro na MG-424 em Pedro Leopoldo e capotar o carro

Um motorista de aplicativo sofreu acidente na altura do Km 17 da rodovia MG-424, popularmente chamada de Estrada Velha, em Pedro Leopoldo, por volta das 04:50h deste sábado (10/06). Após desviar de um cachorro na pista, ele capotou seu carro, mas felizmente saiu ileso do ocorrido.

Foto: Google Street View/Reprodução

Ele relatou à Polícia Militar, autora da ocorrência, que estava se dirigindo a Pedro Leopoldo para começar uma corrida quando o animal atravessou a estrada. Segundo o motorista, a baixa iluminação no trecho associada a uma curva também foram fatores que contribuíram para o acidente.

Ele perdeu o controle do carro quando se desviou do cachorro pela esquerda e tentou não colidir com a mureta central da pista. O movimento resultou na capotagem do veículo até o acostamento.

O condutor não apresentava ferimentos aparentes e rejeitou atendimento médico. Ele não exibia sinais de embriaguez e também afirmou não ter consumido bebidas alcóolicas.

Da Redação com informações de Por Dentro de Tudo.