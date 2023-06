Madrugada gelada: Morador em situação de rua perde a vida por hipotermia no centro de Belo Horizonte

Um triste episódio ocorreu na madrugada deste sábado (10) no Centro de Belo Horizonte, quando um morador em situação de rua perdeu a vida devido à hipotermia. O corpo da vítima foi encontrado na esquina da rua dos Tamoios com a avenida Olegário Maciel. A Polícia Militar (PM) esteve presente no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito. Durante a madrugada, a temperatura mínima na capital atingiu 13°C.

A hipotermia, uma queda perigosa na temperatura corporal, foi apontada como a causa do falecimento. De acordo com o sargento da PM, Daniel Freire, a vítima era um indivíduo que fazia uso de drogas, consumia álcool em excesso, era diabético e todas essas circunstâncias combinadas com as baixas temperaturas podem ter contribuído para sua morte de forma natural, devido à hipotermia.

Uma testemunha relatou à PM que conhecia o homem e mencionou que, nos últimos dias, além do uso de drogas, ele não estava se alimentando adequadamente.

Lamentavelmente, esta é a primeira morte registrada pela PM por hipotermia durante este período de baixas temperaturas em 2023.

Após a perícia realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no local, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IMLAR). A PCMG emitiu uma nota oficial informando que está conduzindo a investigação do caso, ressaltando que a ocorrência ainda está em andamento.

Campanha do Agasalho 2023: Sua Solidariedade Aquece Quem Passa Frio

A Prefeitura de Sete Lagoas lançou no mês de maio a campanha do agasalho, com o objetivo de ajudar a população em situação de vulnerabilidade social. Para os interessados que querem obter informações sobre os pontos de coleta, é só clicar aqui. Nesses dias frios, cada doação pode fazer a diferença na vida de uma pessoa em situação de rua. A solidariedade é fundamental para enfrentarmos juntos os desafios que a temporada de baixas temperaturas traz consigo.

