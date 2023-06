Policial Militar perde a vida após viatura capotar durante perseguição em BH

Um trágico acidente resultou na morte de um policial militar na cidade de Belo Horizonte, durante a madrugada desta segunda-feira (12). O incidente ocorreu durante uma perseguição policial no bairro Letícia, região de Venda Nova. A viatura, que transportava mais dois militares, estava em busca de uma motocicleta quando foi atingida por um Fiat Uno no cruzamento das ruas Carlos Torrezani e Antônio Marcos da Cruz.

Foto: Reprodução/Videopress Produtora

O impacto da colisão fez com que a viatura capotasse várias vezes, até finalmente parar com as quatro rodas para cima, ao colidir com um meio-fio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois dos militares conseguiram sair do veículo, mas um deles ficou preso nas ferragens, inconsciente e gravemente ferido, chegando a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros ao policial, porém foi constatado o óbito no local. Os outros dois agentes da lei sofreram cortes pelo corpo e escoriações, sendo prontamente atendidos e encaminhados ao Hospital João XXIII.

O tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da Sala de Imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, expressou sua tristeza diante do ocorrido. "É com grande pesar que informamos essa triste notícia da madrugada. Era um policial em pleno serviço, buscando proteger a sociedade, e infelizmente nos deparamos com essa lamentável situação", declarou Santiago.

A vítima fatal do acidente foi identificada como soldado Ruben Damaceno Fernandes, de 32 anos. O policial já havia trabalhado em outras unidades da polícia, inclusive em Esmeraldas, na região metropolitana, antes de ser transferido para o 49º Batalhão de Polícia Militar. Damaceno deixa dois filhos pequenos e, além de sua atividade policial, ele mantinha uma serralheria própria na região metropolitana, onde atuava durante seu tempo livre. A morte do soldado causou profunda consternação entre seus colegas de farda e a comunidade em geral.

Da redação com O Tempo.