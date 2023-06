Acidente na BR-381 deixa motorista gravemente ferido nesta segunda

Um grave acidente na BR-381, entre São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade, na região Central do Estado, deixou um motorista gravemente ferido no final da madrugada desta segunda-feira (12). Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam no local.

Batida entre carro e caminhão na BR-381 em João Monlevade. Foto: Reprodução/O Tempo

De acordo com as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, houve a colisão entre um carro e um caminhão na altura do km 375. O solicitante informou que um dos motoristas ficou preso às ferragens e estava com pulso fraco, além de sangramento na região da cabeça.

No local há o registro de grande retenção nos dois sentidos da rodovia. Trânsito flui no sistema de pare e siga.

Com O Tempo