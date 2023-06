Feminicídio: empresário mata a esposa e se mata na frente do filho por ciúmes em Betim

Um empresário do ramo de transporte matou a esposa, na manhã deste domingo (11), no bairro PTB, em Betim. O homem se matou, logo após atirar contra a mulher. Ambos tinham 36 anos. O crime aconteceu na frente do filho do casal, de 10 anos. Familiares contaram que a relação era conflituosa. A mulher foi morta com 10 tiros.

"Se me largar, eu te mato": ameaça o marido — Foto: Redes Sociais / Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 7h, um vizinho, tio da criança, ouviu o filho do casal pedindo socorro, na rua, e acionou a Polícia Militar. Segundo ele, o menino teria contado que o pai havia matado a sua mãe.

Quando os policiais entraram na residência do casal, os dois já estavam mortos. Edmar Fabiano de Almeida estava caído ao solo, com a arma ao lado. Ele se matou com um tiro. Já a mulher,Vanessa Aparecida Muniz Silva, foi assassinada com 10 tiros, na região do rosto, pescoço, peito e as duas mãos.

‘Se me largar, eu te mato’: ameaça o marido

Segundo o relato de familiares à Polícia Militar, o empresário tinha um histórico de ser violento e ciumento. Em 2018, a mulher abriu uma ocorrência e relatou ter sido agredida pelo marido.

A irmã da vítima contou que os dois brigavam com frequência e a irmã sofria com agressões. De acordo com ela, houveram várias ameaças, em que o homem dizia que, se a esposa o largasse, ele a mataria.

Tentou escapar

Há cerca de duas semanas, a mulher optou por dormir na casa da mãe para escapar do marido, dizendo que ele estava muito ciumento. Familiares admitiram à polícia que o homem fazia uso de drogas, como cocaína. O casal tem um outro filho, de 14 anos, que não estava em casa na hora do crime.

A morte dos dois foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A perícia foi feita e os corpos retirados pelo IML. A arma usada no crime, 11 estojos e cinco munições foram apreendidas. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com O Tempo