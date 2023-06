Dupla rouba e agride idoso dono de bar no interior de Minas, um dos envolvidos é detido

A Polícia Militar atendeu, nesse domingo (11), a uma ocorrência de roubo a um bar em Francisco Sá, no Norte de Minas. Um idoso, de 81 anos, foi agredido durante o crime.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

Segundo a vítima, dois indivíduos compareceram ao bar, pediram cervejas e, após beberem, aproveitaram de um momento de distração do idoso. A dupla rendeu o proprietário do local pelas costas e o espancou com socos no peito enquanto ele estava caído.

Foram roubados R$ 1.425 e um telefone celular. Os autores fugiram em uma motocicleta. Durante o rastreamento, um dos suspeitos, de 19 anos, foi localizado pela PM e reconhecido pela vítima. Ele foi preso e conduzido para a delegacia.

Diligências permanecem na cidade para a localização do outro envolvido no roubo. O idoso foi atendido e liberado.

Com O Tempo