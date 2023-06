Homem é preso em flagrante suspeito de matar filha a facadas em MG

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, nesse domingo (11), após matar a própria filha com um golpe de faca. O crime ocorreu em Itabirinha, no Leste de Minas. Gracielle Pereira Torres da Silva tinha 21 anos e foi atingida no peito.

Conforme a polícia, o pai da vítima procurou pelos militares alegando que teria esfaqueado a jovem para se defender. Segundo o homem, que apresentava sinais de embriaguez, filha teria tentado o agredir com um pedaço de madeira após uma discussão entre eles. Ele alegou que a filha era usuária de drogas e que teria discutido com ela depois que o neto começou a chorar e a moça não teria dado atenção à criança. O homem disse ainda que durante a discussão, a jovem teria tentado agredí-lo com um pedaço de madeira e ele se armou com uma faca para se defender.

Os militares também conversaram com a mãe de Gracielle, que deu outra versão da história. Segundo ela, a filha estava deitada quando o neto começou a chorar, o que incomodou o marido. O homem teria iniciado a briga com xingamentos e tentado agredir a filha com um pedaço de madeira. A jovem teria conseguido desarmar o pai, que se armou com uma faca e a atacou. A jovem teve um corte profundo no peito, foi levada ao hospital, mas acabou morrendo.

A faca usada no crime foi apreendida e levada pra delegacia. O caso será investigado.

Com Itatiaia