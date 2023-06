Mulher é resgatada após três anos em cárcere privado em Ouro Preto; marido é preso

Uma mulher de 31 anos foi resgatada pela polícia no último domingo (11) após passar três anos em cárcere privado. O caso ocorreu no distrito de Santa Rita, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. O suspeito, identificado como André Geraldo Gomes, de 46 anos, foi preso na residência onde vivia com a vítima e a filha do casal, de quatro anos. A polícia chegou ao local após receber uma denúncia de cárcere privado.

Foto: Ilustrativa/Pixabay

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era proibida de sair de casa e de manter qualquer tipo de contato com sua família ou amigos. Ao chegar na residência, os policiais perceberam que a mulher evitava falar sobre o caso, mas, ao ser questionada de forma reservada sobre o cárcere, ela confirmou com a cabeça e confessou ter muito medo do marido. Foi nesse momento que a polícia prendeu o suspeito.

A vítima mudou-se de São Paulo para Minas Gerais em meados de 2020 com sua filha de seis meses. Ela relatou à polícia que, a partir desse momento, foi proibida de sair de casa, ter um telefone celular, trabalhar e manter contato com sua família e amigos. O marido saía para trabalhar às 7h e retornava às 16h, deixando a mulher e a criança trancadas dentro de casa durante todo esse período. A vítima recebia ameaças de morte caso tentasse sair de casa.

A mulher era beneficiária do programa Bolsa Família, mas o suspeito controlava o cartão e o dinheiro. Durante as agressões, o marido a xingava diariamente. Em um episódio mais violento, ele a acusou de traição, arrastando-a para uma área de vegetação e obrigando-a a tirar a roupa para provar sua inocência. Ele a ameaçou de morte com uma faca se sua infidelidade fosse confirmada. A vítima foi liberada após lembrar ao marido que eles têm uma filha juntos.

Antes de perder o acesso ao telefone celular, a vítima manteve contato com sua irmã na Bahia, expressando angústia e desejo de sair da situação em que se encontrava. A irmã prometeu acionar a polícia da Bahia para entrar em contato com a polícia de Minas Gerais, mas o suspeito descobriu e removeu o chip do telefone da vítima, ameaçando-a. Esse foi o último contato da vítima com sua família.

O suspeito, André Geraldo Gomes, já havia sido denunciado anteriormente por agredir verbalmente e ameaçar a cunhada com uma faca durante um almoço de família em 1º de janeiro de 2018. Na ocasião, o filho do suspeito, de 15 anos, também ficou ferido por estilhaços de vidro durante a confusão. Ele negou as acusações na época.

A Polícia Civil de Minas Gerais ratificou a prisão em flagrante de André Geraldo Gomes e informou que ele ficará à disposição da justiça para as medidas legais cabíveis. O caso está sob investigação.

