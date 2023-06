Um vídeo que circula nas redes sociais que mostra o momento em que três assaltantes rendem um casal e roubam um carro viralizou nas redes sociais na segunda-feira (12), Dia dos Namorados. O caso aconteceu no dia 17 de agosto de 2022 em Belo Horizonte, mas as imagens estão viralizando agora, pois as vítimas estavam no meio de uma relação sexual.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

No vídeo, é possível ver o momento em que os criminosos cercam o veículo e começam a bater nos vidros. Um deles chega a apontar uma arma para o carro.

O casal sai do carro ainda desnorteado, e totalmente pelado. Antes de meterem fuga, um dos criminosos jogou as roupas das vítimas no meio da rua. Veja vídeo:

Vídeo viralizou agora, e mostra o casal sendo retirado pelado do interior do veículo enquanto fazia sexo pic.twitter.com/Yly5OKIcMH — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 14, 2023

Da Redação com Gustavo Negreiros