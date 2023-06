No Topo do Mundo: Atleta anda de bike em cima de restaurante famoso, na Grande BH

O atleta Diego Magno, de 32 anos, que já havia pedalado em cima do arco do viaduto Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, voltou a protagonizar imagens impressionantes. Desta vez, ele andou de bicicleta em cima do restaurante Topo do Mundo, em Nova Lima, região metropolitana.

Foto: Reprodução Internet/Drone BHT

Diego é atleta, há mais de 20 anos, da modalidade Bike Trial, que envolve habilidades técnicas e acrobáticas em terrenos variados. As bicicletas são projetadas especialmente para a prática: são mais leves e ágeis, para melhor controle durante as manobras.

Natural de São João da Boa Vista, em São Paulo, mas criado em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, Diego foi seis vezes campeão brasileiro de Bike-Trial Elite e uma vez campeão Sul-Americano da modalidade.

Segurança

Embora pedale em lugares altos e arriscados, Diego reforça que é um atleta profissional, capacitado para a atividade. “Muita gente acha que é loucura, mas não é. É muito treino e dedicação para conseguir fazer sem perigo nenhum”, comentou. Veja o vídeo:

Depois de ter pedalado em cima do viaduto Santa Tereza, em BH, o ciclista Diego Magno pedalou em cima do restaurante Topo do Mundo, em Nova Lima. As imagens foram registradas nessa segunda (12). pic.twitter.com/2NUKFVVCiM — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 15, 2023

Da Redação com OTempo