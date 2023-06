VÍDEO: Carro desgovernado invade padaria de ré e por pouco não atinge mulher e criança

Um carro desgovernado, de ré, atingiu uma padaria na tarde dessa quinta-feira (14), no bairro Citrolândia, em Betim.

Foto: Reprodução Internet/Câmera de Segurança

Imagens mostram o momento em que o veículo entrou de ré em alta velocidade pela porta do estabelecimento e, por muito pouco, não acertou uma mulher e uma criança.

Conforme é possível ver nas imagens, a operadora de caixa estava embalando as compras de uma mulher no momento em que o carro entrou de ré. O veículo danificou a entrada e empurrou o balcão de vidro, quase prensando a funcionária. Veja o vídeo:

Veículo atingiu a entrada de uma padaria em Betim de macha-ré e por pouco não atingiu uma mulher e uma criança que estavam no estabelecimento. A atendente ficou presa no balcão.



Divulgação/Panificadora Nobre e Silva pic.twitter.com/midIQxa8GI — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) June 15, 2023

Um outro ângulo da filmagem mostra a criança que quase foi atingida sendo abraçada pelo pai. A rua onde aconteceu o acidente também estava movimentada com carros e pedestres.

“Foram danificados a entrada da padaria, a porta, máquina de cartão, impressora, fio de energia e computador”, conta Larissa. “A irmã do motorista falou pra gente fazer o orçamento e enviar para eles que eles vão ressarcir”, afirma.

Motorista recebeu atendimento

Depois de bater na padaria, a neta do dono do estabelecimento conta que o motorista do carro teve um surto. “Quando eu cheguei aqui ele estava na base da PM e depois eles o liberaram para ir ao hospital”.

Larissa Nobre diz que a padaria estava cheia no momento do acidente. “É o horário que a gente chama de pico, que o pessoal está indo buscar os filhos na escola, algumas pessoas chegando do trabalho e que outras costumam tomar café aqui também”.

Ainda ontem (14), a equipe teve que contratar um pedreiro para fechar o vão que ficou aberto. “Ontem a gente teve que esperar tirar o carro para poder limpar toda a bagunça. Os funcionários estão trabalhando na função normal, agora a gente que é dono está tentando ver o que consegue fazer”.

Da Redação com BHAZ