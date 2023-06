Sistema Fecomércio MG e Sesc em Minas, por meio do programa Sesc Mesa Brasil, lança a campanha "Férias sem Fome", uma iniciativa que busca amparar famílias em situação de vulnerabilidade social durante o período em que crianças e adolescentes ficam sem acesso à merenda escolar.

Foto: Reprodução Sesc MG

A campanha acontecerá de 12 de junho a 10 de julho e contará com 34 pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis. Também será possível contribuir por meio de doações em dinheiro, utilizando o PIX, com o endereço de e-mail feriassemfome@sescmg.com.br.

No Brasil, a alimentação escolar desempenha um papel crucial na vida de muitas crianças, representando a principal refeição do dia para muitos estudantes. Entretanto, durante as férias escolares, a insegurança alimentar e nutricional se intensifica em várias famílias vulneráveis. Diante dessa realidade, o Sesc Mesa Brasil desenvolveu o projeto "Férias sem Fome". Seu objetivo é distribuir alimentos para crianças e adolescentes em situação de insegurança alimentar, atendidos por instituições socioassistenciais cadastradas no programa, durante o período em que as escolas estão fechadas. No ano passado, a campanha aconteceu na Região Central de Minas e arrecadou 70.619 kg de alimentos, beneficiando 5.425 famílias cadastradas em 37 instituições filantrópicas parceiras. Neste ano, o projeto foi ampliado e acontecerá em todo o estado.

Após a arrecadação, todas as doações físicas serão entregues às entidades. O repasse dos alimentos será realizado entre os dias 11 e 14 de julho de 2023 e a divulgação dos resultados entre os dias 17 e 31 de julho, garantindo a transparência e a efetiva distribuição das doações.

Empresas interessadas em se tornar parceiras da campanha "Férias Sem Fome" devem entrar em contato com as unidades do Mesa Brasil para informações sobre como contribuir.

Sobre o Sesc Mesa Brasil

O programa de segurança alimentar e nutricional do Sesc é composto por ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. O programa busca aproveitar o que sobra em empresas parceiras e entregá-lo onde falta. Dessa forma, contribui para a redução do desperdício e, ao mesmo tempo, reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos.

SERVIÇO

Campanha “Férias sem Fome”

Quando: 11/6/2023 a 10/7/2023

Doações: alimentos não perecíveis podem ser entregues nas unidades do Sesc e Mesa Brasil em Minas Gerais. Doações em dinheiro podem ser feitas pelo PIX feriassemfome@sescmg.com.br.