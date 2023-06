Motorista de ônibus é morto dentro de coletivo por policial na Grande BH

Um policial militar se entregou às autoridades após matar a tiros um motorista de ônibus, de 41 anos, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde dessa quinta-feira (15). O crime foi dentro do coletivo.

Foto: Reprodução Internet

Segundo o registro policial, o PM José Irineu de Oliveira Neto, de 36 anos, pegou uma mototáxi e seguiu o ônibus que Fernando Roberto de Souza dirigia.

Em certo ponto do bairro Bela Vista, Irineu pediu para o ônibus parar, entrou no veículo e atirou no motorista. O policial fugiu em um carro que estava estacionado com as portas abertas.

Mais tarde, José Irineu ligou para a polícia, confessou o crime e disse que se apresentaria na delegacia da cidade. Ele entregou a arma do crime aos investigadores.

Alegação de ameaças

O policial militar se relaciona, hoje, com a ex-esposa da vítima e afirma que o motorista de ônibus ameaçava a família há tempos.

Na delegacia, a sogra do PM disse que José Irineu e a filha dela vinham recebendo ameaças de Fernando, que, segundo a mulher, não se conformava com o fim do relacionamento.

Da Redação com BHAZ