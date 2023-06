Deputado diz que abrirá ação contra a Minas Arena por dano ao patrimônio público

O deputado estadual Professor Cleiton anunciou que está preparando uma ação civil pública contra a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão. Ele alegou danos ao patrimônio público e criticou a administração trágica do estádio. Um dos problemas mencionados é o estado ruim do gramado, que levou a multas para o Atlético e constrangimento para Minas Gerais. A Minas Arena não quis comentar o assunto.

Foto: Agência i7/Mineirão

O deputado estadual Professor Cleiton afirmou na tarde desta sexta-feira (16/6) que, a pedido dele, o PV, partido ao qual pertence, prepara uma ação civil pública contra a Minas Arena, empresa que administra o Mineirão, alegando dano ao patrimônio público.

"A paciência acabou. Entendemos haver uma lesividade em relação a essa administração, que é trágica, devido aos últimos acontecimentos, porque Minas Gerais tem passado vergonha em âmbito nacional pela situação do estádio, sobretudo do gramado. Temos tantas e tantas situações em que percebemos que o contrato foi rompido por uma parte e que só ela tem sido beneficiada", disse o parlamentar.

Um dos problemas apontados pelo deputado, o gramado do Gigante da Pampulha está há semanas em condições ruins. Devido ao estado do campo no jogo contra o Athletico-PR, em 23 de maio, pela Copa Libertadores, o Atlético foi multado em US$ 10 mil (R$ 48,8 mil) pela Conmebol.

A Minas Arena informou que não comentará o assunto.

Com O Tempo