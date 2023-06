Circuito das Grutas marca presença no 6º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira

A Instância de Governança Regional (IGR) da Grutas esteve presente no 6º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira Regional Sul. O evento ocorreu na última quinta-feira (15) em Gonçalves, sul de Minas Gerais. Organizado pela Frente da Gastronomia Mineira (FGM), entidade que amplia a visibilidade da cozinha mineira e suas práticas, o encontro contou com várias palestras e painéis sobre gastronomia, empreendedorismo e desenvolvimento turístico, cozinha patrimonial, turismo de experiência e o turismo gastronômico em Minas.

Às vésperas de oficializar suas duas Rotas Gastronômicas, Frango & Cachaça e Doces & Quitandas, a IGR Grutas entende como relevante buscar conhecimento, informações e conhecer experiências de outros circuitos e cidades para ampliar seus projetos. O Circuito estava representado pela sua presidente Mariela França, acompanhada de uma comitiva de Cachoeira da Prata composta pelo diretor Municipal de Cultura, Uilton Araújo, o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Guilherme Henrique Cortes Gonçalves da Silva, e a secretária Municipal de Fazenda, Luana de Melo Moreira.

“Participamos do Encontro da FGM buscando ampliar a visão sobre a importância da Gastronomia Mineira no contexto turístico; entender o papel da FGM; adquirir conhecimentos específicos para despertar os municípios para a gestão da culinária local e sua importância como patrimônio cultural e atrativo turístico; aprender sobre empreendedorismo gastronômico com foco no turismo e as experiências voltadas para as tradições locais”, relata a presidente da IGR Grutas.

Frente da Gastronomia Mineira

A Frente da Gastronomia Mineira foi criada com o intuito de ser um fórum participativo para reunir esforços pela defesa, preservação e promoção da gastronomia do nosso estado. Sem personalidade jurídica, a FGM promove essa articulação por meio de um trabalho em rede que conta com representantes de instituições públicas, privadas e do terceiro setor, formadores de opinião, empreendedores, profissionais e pesquisadores do tema, além de todos aqueles que tenham interesse ou participação na cadeia gastronômica.

