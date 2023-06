Carro capota e deixa duas pessoas feridas na MG-10; vítimas foram sorridas por aeronave Arcanjo

Um carro capotou na tarde deste sábado (17) na rodovia MG-10 e deixou duas pessoas feridas em Vespasiano, na Grande BH. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou o helicóptero Arcanjo para mobilizar a transferência das vítimas.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com informações dos militares, uma das vítimas, ainda não identificada, foi atendida no local e conduzida para a UPA de Vespasiano com ferimentos leves. A segunda pessoa foi conduzida pela aeronave para o Hospital João XXIII.

Em decorrência do incidente, o trecho apresenta trânsito intenso no caminho do Aeroporto de Confins sentido Belo Horizonte. A via chegou a ser totalmente interditada par atuação do Arcanjo.

Após o capotamento, o veículo permaneceu no centro da pista, impedindo a circulação de veículos. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram trabalho conjunto para remover o carro após transferir as vítimas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos acidentados.

Por volta das 17h30 a pista foi liberada, mas ainda apresenta congestionamento.

Da Redação com Itatiaia