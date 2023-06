A carga excedente de 30 toneladas de chapas de ferro, que estava sendo transportada de maneira irregular, pode ter sido a causa da perda dos freios da carreta que, na manhã deste domingo (18 de junho), conseguiu ultrapassar toda a extensão da área de escape do Anel Rodoviário, dispositivo de segurança que deveria ter parado o veículo. Por sorte, o motorista, de 63 anos, não sofreu ferimentos no acidente.

Foto: Reprodução Internet/OTempo

De acordo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as informações iniciais apontam que a carreta estava com uma velocidade compatível com a rodovia, porém, estava sem a devida autorização para transporte de carga excedente.

"Estavam infringindo o transporte de carga excedente, que precisa de uma autorização especial de trânsito. A empresa responsável pela carga não tinha essa autorização. Essa carga com certeza ultrapassava o peso bruto total da carreta, já que eram mais de 30 toneladas, e, por causa disso, deve ter perdido freio", detalhou um dos militares.

O incidente aconteceu por volta das 10h deste domingo, quando a caixa repleta de pedregulhos não foi o suficiente para parar completamente o veículo, que só parou depois de subir todo o morro e bater na contenção da via.

Ainda conforme o tenente Mendonça, a Polícia Civil investigará o caso, que também foi reportado pela PMRv ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), devido à irregularidade constatada no transporte da carga de 30 toneladas.

Carga irregular saiu de Ouro Branco



O caminhão que usou a área de escape percorreu quase 100 km antes de perder os freios. Segundo a BHTrans, responsável pelo dispositivo de segurança, o veículo saiu de Ouro Branco, na região Central de Minas, e seguia para Sabará, na região metropolitana de BH.

Mais cedo, o motorista do caminhão, Carlos Roberto Marins, contou à reportagem de O TEMPO que descia a via a 80 km/h, quando o veículo perdeu os freios em uma curva. Ainda conforme o condutor, no momento de desespero ele chegou a pensar "Jesus, e agora?", foi quando lembrou da área de escape e rezou para que não tivesse ninguém na pista.

Ainda segundo o relato do motorista, ao chegar no local, ele entrou na área de escape, mas o veículo acabou passando pela caixa de frenagem e só parou após bater em uma árvore, próximo à área de contenção. Apesar do susto, o motorista não se feriu. Na profissão há mais de 34 anos, Marins afirmou ainda que esse é o primeiro acidente em que ele se envolve.

Segundo caso



Esse é o segundo veículo que usa a área de frenagem em menos de três dias. Na tarde da última quinta-feira (15), um caminhão guindaste sem freio utilizou a área de escape. Não houve informações de feridos, segundo a BHTrans, que é responsável pelo local.

Desde a instalação da área de escape, em agosto de 2022, o local já foi usado ao menos oito vezes por caminhões e, até mesmo, um ônibus com 42 passageiros.

Além disso, um carro de passeio e um 4x4 chegaram a "testar" a estrutura neste meio tempo. Somente em 2023, foram duas vezes que o dispositivo foi utilizado.

Da Redação com OTempo