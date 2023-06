Acidente entre ônibus e carreta interdita BR-135 no Norte de Minas

Uma tragédia ocorreu na manhã desta segunda-feira (19) na BR-135, em Joaquim Felício, no Norte de Minas, quando um ônibus colidiu frontalmente com uma carreta, resultando em uma interdição total da rodovia no trecho do Km 503.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com informações preliminares fornecidas pela ECO-135, concessionária responsável pela administração da via, três pessoas perdeu a vida no incidente, enquanto outras 13 sofreram ferimentos leves e cinco foram gravemente feridas.

O acidente, cuja dinâmica ainda não foi divulgada, deixou um saldo de pelo menos 18 feridos, além de três vítimas fatais. O tráfego nos dois sentidos da BR-135 encontra-se bloqueado devido à ocorrência.

As equipes de socorro permanecem no local, prestando assistência às vítimas e realizando os procedimentos necessários. Maiores informações sobre a causa do acidente ainda não foram divulgadas até o momento desta reportagem.

Da redação