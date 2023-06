Casal é assaltado enquanto esperava entrar em motel no interior de Minas

Um homem de 40 anos e uma jovem de 20 anos, que esperavam para entrar em um motel na avenida Tancredo de Almeida Neves, em Nova Porteirinha, no Norte de Minas, foram assaltados na madrugada desta segunda-feira (19).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

As vítimas estavam no carro quando foram abordadas por um homem armado, que anunciou o assalto. De acordo com informações iniciais, o homem chegou a ser rendido e obrigado a se deitar com a arma no pescoço.

O assaltante levou cerca de R$ 1.200 do homem, além de um cordão de ouro. O crime foi por volta de 1h20. Por conta da escuridão, a vítima não conseguiu repassar aos militares detalhes sobre o suspeito, que ainda usava capacete.

O motel não possui câmeras do lado externo, o que também dificultou a identificação do assaltante. Diligências ainda são realizadas na região.

Com O Tempo