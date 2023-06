Smart Fit é penalizada em R$ 3,3 milhões pelo Procon-MG devido a contratos abusivos

A rede Smart Fit foi multada em R$ 3,3 milhões (aproximadamente R$ 660 mil) pelo Procon-MG (Agência de Defesa do Consumidor de Minas Gerais) devido a cláusulas abusivas presentes em seus contratos com consumidores. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) anunciou a punição nesta segunda-feira, 19.

Foto: Reprodução/Smart Fit

De acordo com o Procon-MG, os principais problemas identificados nos contratos incluem renovação automática, imposição de um prazo mínimo de contrato sem informação clara, isenção de responsabilidade da empresa pelos serviços prestados por profissionais de nutrição e a escolha, por parte da empresa, do local onde eventuais conflitos serão julgados.

Após identificar essas cláusulas abusivas, o Procon estadual emitiu uma decisão administrativa afirmando que a Smart Fit "descumpriu as normas do Código de Defesa do Consumidor". O MPMG acrescentou que a empresa impõe vantagens excessivas e estabelece cláusulas incompatíveis com a boa fé e o equilíbrio que devem guiar as relações de consumo.

A Smart Fit tem 10 dias para recorrer da multa. Segundo o MPMG, o Código de Defesa do Consumidor prevê a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Até o momento desta publicação, a empresa ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Da redação