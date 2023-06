Pesquisa revela que o sotaque mineiro é considerado o mais charmoso e cativante do Brasil; veja ranking completo

Uma pesquisa realizada pela Preply, plataforma online de aulas particulares, revelou que o sotaque mineiro é considerado o mais charmoso e cativante do Brasil. Após ter sido eleito anteriormente como o sotaque mais atraente do país, o "jeitim" mineiro de falar conquistou novamente o topo do pódio. O famoso "mineirês" também se destaca como um dos sotaques mais inconfundíveis e desejados.

Foto: Reprodução/wordart.com

O estudo, que contou com a participação de 700 brasileiros de todas as regiões, apontou que o charme do sotaque de Minas Gerais pode estar associado a dois fatores principais. O primeiro é a maneira "cantada" como os mineiros costumam conversar, conferindo uma cadência única às suas falas. Além disso, a pesquisa destaca a característica peculiar dos mineiros de recorrerem constantemente aos diminutivos, o que confere uma sensação de aconchego e proximidade nas interações.

Em segundo lugar no ranking dos sotaques mais charmosos, temos o sotaque baiano, conhecido por sua musicalidade e ritmo contagiante. Na terceira posição, encontra-se o sotaque fluminense, que também é considerado inconfundível.

Veja a lista completa:

Os sotaques mais charmosos do Brasil

Posição Sotaque Pontuação 1 Mineiro 10 2 Baiano 8.6 3 Fluminense 8.3 4 Gaúcho 7.4 5 Paulista 6.2 6 Pernambucano 5.2 7 Catarinense 4.8 8 Cearense 4.5

Os sotaques mais cativantes do Brasil

O sotaque cearense completa o pódio na terceira posição quando o assunto é sotaque cativante, seguindo o mineiro e o baiano que ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente.

Posição Sotaque Pontuação 1 Mineiro 10 2 Baiano 8.5 3 Cearense 5.2 4 Fluminense 5 5 Pernambucano 4.3 6 Gaúcho 3.8 7 Catarinense 3.4 8 Paulista 3.1

Os sotaques mais inconfundíveis do Brasil

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre os sotaques mais inconfundíveis do Brasil. O grande campeão nessa categoria foi o jeito fluminense de falar. Em seguida vêm os sotaques baiano e mineiro.

Posição Sotaque Pontuação 1 Fluminense 10 2 Baiano 8.8 3 Mineiro 7.4 4 Gaúcho 6.9 5 Paulista 5.8 6 Cearense 4.2 7 Pernanbucano 3.4 8 Catarinense 2.6

Sotaque dos sonhos

Se você tivesse a oportunidade de modificar a maneira como se expressa verbalmente, você optaria por fazê-lo? E qual outro sotaque você escolheria? De acordo com uma pesquisa, a maioria dos brasileiros entrevistados optaria pela pronúncia fluminense.

Em seguida, os sotaques mais desejados são o mineiro e o gaúcho.

Posição Sotaque Pontuação 1 Fluminense 10 2 Mineiro 9.8 3 Gaúcho 8 4 Baiano 7.3 5 Catarinense 5.5 6 Paulista 5.4 7 Pernambucano 3.3 8 Cearense 2.2

Da redação